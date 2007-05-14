Аравийский судья Аль-Мирдаси, который должен был работать на ЧМ-2018, дисквалифицирован за попытку организовать договорной матч

Аравийский арбитр Фахад Аль-Мирдаси не будет работать на ЧМ-2018.

Федерация футбола Саудовской Аравии дисквалифицировала 32-летнего рефери за попытку организовать договорной матч. Аль-Мирдаси должен был работать на финале Кубка страны.

В заявлении, которое распространила федерация, говорится о том, что Аль-Мирдаси написал текстовое сообщение представителю одного из клубов, предложив обеспечить необходимый им результат за определенную сумму. Клуб сразу же сообщил об этом в федерацию, которая, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

В данный момент арбитр задержан и находится в полиции. Аль-Мирдаси был заменен перед матчем. Он должен был поехать на ЧМ-2018 и уже работал на Кубке Конфедераций-2017, например, судил матч за третье место между Португалией и Мексикой (2:1).

Саудовская Аравия направила письмо ФИФА с просьбой распространить действие дисквалификации на мировом уровне.