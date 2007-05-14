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    Аравийский судья Аль-Мирдаси, который должен был работать на ЧМ-2018, дисквалифицирован за попытку организовать договорной матч

    Теги дисквалификации ФИФА судьи ЧМ-2018 высшая лига Саудовская Аравия Футбол

    Аравийский арбитр Фахад Аль-Мирдаси не будет работать на ЧМ-2018.

    Федерация футбола Саудовской Аравии дисквалифицировала 32-летнего рефери за попытку организовать договорной матч. Аль-Мирдаси должен был работать на финале Кубка страны.

    В заявлении, которое распространила федерация, говорится о том, что Аль-Мирдаси написал текстовое сообщение представителю одного из клубов, предложив обеспечить необходимый им результат за определенную сумму. Клуб сразу же сообщил об этом в федерацию, которая, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

    В данный момент арбитр задержан и находится в полиции. Аль-Мирдаси был заменен перед матчем. Он должен был поехать на ЧМ-2018 и уже работал на Кубке Конфедераций-2017, например, судил матч за третье место между Португалией и Мексикой (2:1).

    Саудовская Аравия направила письмо ФИФА с просьбой распространить действие дисквалификации на мировом уровне.

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