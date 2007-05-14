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    Судья Чистяков пройдет проверку на детекторе лжи из-за карточки Смолова

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Краснодар Артем Чистяков Футбол

    Арбитр российской премьер-лиги Артем Чистяков прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи по собственной инициативе.

    Предполагается, что таким образом судья хочет доказать, что неумышленно ошибся в эпизоде, когда показал желтую карточку форварду «Краснодара» Федору Смолову за симуляцию в игре чемпионата России против «Арсенала». После этого матча Чистякова отстранили до конца 2018 года.
      
    Сам арбитр отказался комментировать информацию о детекторе лжи. 
     
    Из-за желтой карточки в матче с «Арсеналом» Смолов пропустил игру против ЦСКА, которая могла повлиять на расклады в зоне Лиги чемпионов. Апелляция «Краснодара» была отклонена.

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