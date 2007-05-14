Судья Чистяков пройдет проверку на детекторе лжи из-за карточки Смолова

Арбитр российской премьер-лиги Артем Чистяков прилетел в Москву, чтобы пройти проверку на детекторе лжи по собственной инициативе.

Предполагается, что таким образом судья хочет доказать, что неумышленно ошибся в эпизоде, когда показал желтую карточку форварду «Краснодара» за симуляцию в игре чемпионата России против «Арсенала». После этого матча Чистякова отстранили до конца 2018 года.



Сам арбитр отказался комментировать информацию о детекторе лжи.



Из-за желтой карточки в матче с «Арсеналом» Смолов пропустил игру против ЦСКА, которая могла повлиять на расклады в зоне Лиги чемпионов. Апелляция была отклонена.