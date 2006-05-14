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    «Зенит»: «По итогам совета директоров шорт-лист тренеров сокращен до трех»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марсело Гальярдо Уфа Хорхе Сампаоли Паулу Фонсека Маурицио Сарри Футбол

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера.

    «По итогам совета директоров «список пяти» [кандидатов на пост главного тренера «Зенита»] был сокращен до трех человек.

    В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – заявил Макаренко.

    Ранее озвучивалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

    Семак, как сообщалось, является фаворитом и сегодня посетил заседание совета директоров петербургского клуба.

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      34%
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      39%

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