«Зенит»: «По итогам совета директоров шорт-лист тренеров сокращен до трех»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера.
«По итогам совета директоров «список пяти» [кандидатов на пост главного тренера «Зенита»] был сокращен до трех человек.
В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – заявил Макаренко.
Ранее озвучивалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).
Семак, как сообщалось, является фаворитом и сегодня посетил заседание совета директоров петербургского клуба.