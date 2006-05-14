«Зенит»: «По итогам совета директоров шорт-лист тренеров сокращен до трех»

Пресс-секретарь Антон Макаренко рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера.

«По итогам совета директоров «список пяти» [кандидатов на пост главного тренера ] был сокращен до трех человек.

В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – заявил Макаренко.

Ранее озвучивалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека ( ), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), (сборная Аргентины).

Семак, как сообщалось, является фаворитом и сегодня посетил заседание совета директоров петербургского клуба.