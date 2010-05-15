Томас Тухель: «Сделаем все, чтобы помочь «ПСЖ» добраться до самого высокого международного уровня»

Новый главный тренер Томас Тухель поделился мнением о своем назначении в парижский клуб.

«С большой радостью, гордостью и амбициями я присоединяюсь к великолепному футбольному клубу мирового уровня «Пари Сен-Жермен».

Я с нетерпением жду возможности поработать с этими замечательными игроками. Они одни из лучших в мире. Мы с моим штабом сделаем все, чтобы помочь команде добраться до самого высокого международного уровня.

У «ПСЖ» невероятный потенциал, и это самый большой вызов, который у меня когда-либо был. Я также с нетерпением жду первого матча на де Пренс», легендарном европейском футбольном стадионе с фантастической атмосферой», – сказал Тухель.