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    Томас Тухель: «Сделаем все, чтобы помочь «ПСЖ» добраться до самого высокого международного уровня»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Томас Тухель Футбол

    Новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о своем назначении в парижский клуб.

    «С большой радостью, гордостью и амбициями я присоединяюсь к великолепному футбольному клубу мирового уровня «Пари Сен-Жермен».

    Я с нетерпением жду возможности поработать с этими замечательными игроками. Они одни из лучших в мире. Мы с моим штабом сделаем все, чтобы помочь команде добраться до самого высокого международного уровня.

    У «ПСЖ» невероятный потенциал, и это самый большой вызов, который у меня когда-либо был. Я также с нетерпением жду первого матча на «Парк де Пренс», легендарном европейском футбольном стадионе с фантастической атмосферой», – сказал Тухель.

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