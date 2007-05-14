Завершился совет директоров «Спартака». Каррера сохранил пост главного тренера

В Москве завершилось заседание совета директоров , по итогам которого главный тренер москвичей Массимо Каррера сохранил свой пост.

Председатель совета директоров клуба рассказал, какие темы обсуждались на заседании.

«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне.

Из трех трофеев, которые имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул.

Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов.

Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», – сказал Федун.

Фото: официальный сайт «Спартака»