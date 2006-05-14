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    Сергей Семак: «С руководством «Зенита» просто пообщались. Знаю, что вхожу в их сферу интересов»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Уфа Футбол

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал свое появление на заседании совета директоров «Зенита».

    – С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?

    – Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

    – Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

    – Нет-нет. Просто пообщались.

    – Вы еще не утверждены в должности?

    – Пока еще далеко до этого.

    – Когда будет следующая встреча?

    – Все зависит от руководства «Зенита», – сказал Семак.

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