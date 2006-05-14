Сергей Семак: «С руководством «Зенита» просто пообщались. Знаю, что вхожу в их сферу интересов»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал свое появление на заседании совета директоров «Зенита».
– С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?
– Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.
– Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?
– Нет-нет. Просто пообщались.
– Вы еще не утверждены в должности?
– Пока еще далеко до этого.
– Когда будет следующая встреча?
– Все зависит от руководства «Зенита», – сказал Семак.