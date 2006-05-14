Массимо Каррера: «Спартак» не привык побеждать, у команды нет победного менталитета»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги сезона.

– Пошел на заседание с мыслями о старте нового сезона, так как уже в июле предстоит жеребьевка. Думаю уже о следующем сезоне.

– В заявлении клуба по итогам СД говорится о том, что именно вы критично оценили свою работу. То есть нет оценки клуба. Почему так?

– Я сказал, что остался недоволен результатами сезона. У нас были возможности побеждать чаще, но не выиграли по своей вине – именно поэтому взял ответственность на себя. Выразил мнение о том, что не работает, что идет не так. И делал это не для того, чтобы создать себе алиби. Просто напрямую сказал президенту свое мнение.

– Что именно идет не так?

– Это мой личный разговор с президентом. Некоторые детали не могу выносить на публику. Но еще раз повторю, что я остался недоволен тем, как завершился сезон. Также сказал, что сделал ошибки, это мой личный опыт, я многое понял. И готов начать следующий сезон еще более заряженным на победу, чем сейчас.

– Считаете претензии, которые вам высказали, справедливыми?

– Да, конечно. В прошлом году никто не ожидал, что мы победим в чемпионате. И возможно, сейчас кто-то ждал еще чего-то большего. Наш приоритет был в том, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне. К сожалению, у нас не получилось, но это футбол.

– Вы говорите о том, что причины произошедшего спада – внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.

– Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.

– Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

– Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более – после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.

– Может быть, это синдром достигнутой цели?

– Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.

– Видели это по своей команде, и стало ли ей сложнее управлять?

– Да, не было спортивной злости – в каких-то матчах, особенно когда приближались к цели. Не было той злости, когда говоришь себе: «Хочу сегодня победить – и побеждаю!» Это и создает разницу между командами – например, «Ювентусом» и какой-то другой.

– Какие основания были для того, чтобы ставить задачу победить и в чемпионате, и в Кубке? Что у «Спартака» есть такого, чтобы взять все три трофея?

– Цель всегда – победа. Естественно, выиграть Лигу чемпионов невозможно. Цели в России для «Спартака» – взять титул в чемпионате и выиграть Кубок.

– Но «Спартак» 16 лет не брал титулов и у него нет этой спортивной злости, менталитета победителей. Что, кроме статуса клуба, давало основания на претензии выигрыша всех трех трофеев?

– Потому что так должно быть, нужны цели. Возможно, мы победили слишком рано, и команда не была готова к таким победам. Потом для игрока, который не привык к такому давлению, становится все сложнее и сложнее. Одно дело – играть по принципу «будь что будет» и другое – иметь статус фаворита, когда нужно побеждать во что бы то ни стало. В прошлом году во многих матчах мы побеждали на последних минутах – может быть, где-то ошибались, плохо играли. Но главное – побеждали, и об игре все забывали.

Но когда ты не готов побеждать во что бы то ни стало, теряется связь с реальностью – человек начинает думать “вот я победил, и надо будет приложить чуть-чуть усилий, чтобы снова это сделать». Но на самом деле это не так. В футболе никто ничего не дарит, – сказал Каррера.