Шорт-лист тренеров «Зенита», Россия победила Швейцарию, «Краснодар» – чемпион молодежки и другие новости утра

1. По данным Нобеля Арустамяна, в шорт-лист «Зенита» точно входят 4 тренера: Семак, Сарри, Адвокат, Михайлович. Пятый – либо Божович, либо Анчелотти. «Зенит» заявил, что в списке есть российские тренеры и точно нет Адвоката.

2. Россия обыграла Швейцарию (4:3) на чемпионате мира по хоккею. Канада проиграла Финляндии 1:5, а Беларусь впервые за 15 лет вылетела в первый дивизион.

3. Главная драма выходных в футболе: «Гамбург» впервые в истории вылетел из бундеслиги. Зато «Хоффенхайм» дебютирует в Лиге чемпионов.

4. Еще более неожиданная новость: от Моуринью уходит ассистент Руй Фария. Они работали вместе 17 лет.

5. Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса в 10-м раунде и установил рекорд – он стал чемпионом в трех весовых категориях всего за 12 боев.



6. В первом матче финала Запада в Кубке Стэнли «Виннипег» победил «Вегас» – 4:2.

7. Фигуристка Полина Цурская, которая раньше работала с Тутберидзе, теперь тренируется в группе Елены Буяновой. Еще один трансфер.

8. «Краснодар» впервые выиграл молодежный чемпионат. План Галицкого в действии?

9. Отличная теннисная новость: Веснина и Макарова выиграли первый титул в сезоне и впервые победили в Мадриде. От первой строчки рейтинга их отделяют 230 очков.

10. «Тюмень», «Луч-Энергия» и «Ротор» вылетели из ФНЛ, но кто-то из них точно может спастись: «Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов в 3 миллиарда рублей.

11. В финале «Мастерса» в Мадриде сыграют победитель Надаля Доминик Тим и Александр Зверев. В женской сетке победила Петра Квитова.

12. Казанский «Зенит» вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов. Там его соперником станет итальянский клуб «Кучине Любэ».

13. Еще немного о европейском футболе: «Реал» уничтожил «Сельту» (6:0, остальные результаты примеры – по той же ссылке). «Рома» вышла в Лигу чемпионов.

14. Продолжается «Бриллиантовая лига»: вчера Ласицкене, Маклауд и Ибаргуэн победили, а Шубенков стал третьим.