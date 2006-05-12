«Р-Спорт»: «Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов в 3 миллиарда рублей

У «Кубани» имеются серьезные финансовые проблемы.

Долги краснодарской команды превышают два миллиона рублей, клуб два года не может открыть дозаявочное окно. В связи с этим «Кубань» может прекратить участие в , так как есть риск, что РФС не выдаст клубу соответствующую лицензию, сообщает .

В настоящее время клуб ведет переговоры с крупным инвестором, и если стороны сумеют договориться, краснодарцы смогут постепенно решить финансовую ситуацию.

Есть также второй вариант – руководство, игроки и сотрудники «Кубани» могут войти в структуру «Афипса», который лидирует в зоне «Юг» ПФЛ, за три тура до финиша на 4 очка опережая .

В этом случае получит название «Афипс-Кубань», а выступать будет на стадионе . При этом вторая команда желто-зеленых, играющая в ПФЛ, может переехать в поселок Афипский.

РИА Новости, в свою очередь, со ссылкой на источник, близкий к «Кубани», сообщают, что клуб имеет долги около трех миллиардов рублей и снимется с первенства ФНЛ.