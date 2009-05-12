Цурская тренируется в группе Буяновой

Российская фигуристка Полина Цурская тренируется в группе Елены Буяновой, рассказала призер чемпионата мира .

На прошлой неделе стало известно, что Цурская прекратила сотрудничество с тренером .

«Полина Цурская пришла в группу. Настя Губанова теперь тренируется.

Если говорить честно, то мне все равно. Я, видимо, вышла из того возраста, когда переживала по поводу прихода в группу новых спортсменов.

Сейчас я понимаю, что все зависит только от меня, моего желания и моего катания. С Еленой Германовной у меня хороший контакт. Мы друг друга понимаем», – сказала Радионова.