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    Ассистент Моуринью Фария покидает «МЮ» после 17 лет совместной работы

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия отставки Руй Фария тренер Футбол

    Многолетний ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Руй Фария покинет команду по завершении сезона.

    42-летний специалист проработал вместе с Моуринью 17 лет. Они начали сотрудничество в 2002 году в «Порту», затем тренировали «Челси» (дважды), «Интер», «Реал», а в 2016 году приняли «МЮ».

    «Тщательно все обдумав, с тяжелым сердцем я принял решение, что пора двигаться дальше.

    Это были фантастические и незабываемые 17 лет. Однако какое-то время назад я почувствовал, что хочу больше времени проводить с семьей, прежде чем сфокусироваться на новом профессиональном вызове», – сказал Фария.

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