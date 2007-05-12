Ассистент Моуринью Фария покидает «МЮ» после 17 лет совместной работы

Многолетний ассистент главного тренера Жозе Моуринью Руй Фария покинет команду по завершении сезона.

42-летний специалист проработал вместе с Моуринью 17 лет. Они начали сотрудничество в 2002 году в «Порту», затем тренировали «Челси» (дважды), «Интер», , а в 2016 году приняли «МЮ».

«Тщательно все обдумав, с тяжелым сердцем я принял решение, что пора двигаться дальше.

Это были фантастические и незабываемые 17 лет. Однако какое-то время назад я почувствовал, что хочу больше времени проводить с семьей, прежде чем сфокусироваться на новом профессиональном вызове», – сказал Фария.