«Гамбург» впервые в истории вылетел из бундеслиги, «Хоффенхайм» дебютирует в ЛЧ

В Германии завершились матчи заключительного 34-го тура бундеслиги.

Определены все участники еврокубков в следующем сезоне и команды, которые вылетели во вторую бундеслигу.

(чемпион) и «Шальке» (второе место) ранее обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, вместе с ними на групповом раунде турнира также выступят дебютант «Хоффенхайм (третье место) и дортмундская (четвертое место).

В Лиге Европы сыграют «Байер» (пятое место, групповой раунд) и (шестое место, второй квалификационный раунд).

Во вторую бундеслигу вслед за «Кельном» впервые за всю свою историю вылетел . В лиге, таким образом, больше не осталось клубов, которые провели все сезоны в высшем дивизионе.

Занявший 16-е место за право остаться в первой бундеслиге сыграет в стыковых матчах с клубом «Хольштайн Киль».

Таблица бундеслиги