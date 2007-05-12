«Гамбург» впервые в истории вылетел из бундеслиги, «Хоффенхайм» дебютирует в ЛЧ

В Германии завершились матчи заключительного 34-го тура бундеслиги.
Определены все участники еврокубков в следующем сезоне и команды, которые вылетели во вторую бундеслигу.
«Бавария» (чемпион) и «Шальке» (второе место) ранее обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, вместе с ними на групповом раунде турнира также выступят дебютант «Хоффенхайм (третье место) и дортмундская «Боруссия» (четвертое место).
В Лиге Европы сыграют «Байер» (пятое место, групповой раунд) и «РБ Лейпциг» (шестое место, второй квалификационный раунд).
Во вторую бундеслигу вслед за «Кельном» впервые за всю свою историю вылетел «Гамбург». В лиге, таким образом, больше не осталось клубов, которые провели все сезоны в высшем дивизионе.
Занявший 16-е место «Вольфсбург» за право остаться в первой бундеслиге сыграет в стыковых матчах с клубом «Хольштайн Киль».