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    «Гамбург» впервые в истории вылетел из бундеслиги, «Хоффенхайм» дебютирует в ЛЧ

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    В Германии завершились матчи заключительного 34-го тура бундеслиги.

    Определены все участники еврокубков в следующем сезоне и команды, которые вылетели во вторую бундеслигу.

    «Бавария» (чемпион) и «Шальке» (второе место) ранее обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, вместе с ними на групповом раунде турнира также выступят дебютант «Хоффенхайм (третье место) и дортмундская «Боруссия» (четвертое место).

    В Лиге Европы сыграют «Байер» (пятое место, групповой раунд) и «РБ Лейпциг» (шестое место, второй квалификационный раунд).

    Во вторую бундеслигу вслед за «Кельном» впервые за всю свою историю вылетел «Гамбург». В лиге, таким образом, больше не осталось клубов, которые провели все сезоны в высшем дивизионе.

    Занявший 16-е место «Вольфсбург» за право остаться в первой бундеслиге сыграет в стыковых матчах с клубом «Хольштайн Киль».

    Таблица бундеслиги 

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