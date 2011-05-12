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    «Тюмень», «Луч-Энергия» и «Ротор» вылетели из ФНЛ. «Зенит-2» спасся

    Теги Зенит ФНЛ Луч-Энергия ПФЛ Россия второй дивизион Ротор-Волгоград Факел Зенит-2 Тюмень Футбол

    По итогам 38-го тура первенства ФНЛ определились еще три команды, вылетевшие во второй дивизион.

    К вылетевшему ранее «Факелу» присоединились «Тюмень» (19-е место), «Луч-Энергия» (18-е) и «Ротор» (17-е).

    «Зенит-2» набрал 40 очков, как и «Ротор» с «Лучом», но занял 16-е место по дополнительным показателям и сохранил прописку в ФНЛ благодаря тому, что  в этом сезоне вылетают четыре клуба, а не пять.

    Это связано с тем, что ни один из клубов первенства ПФЛ зоны «Восток» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования для участия в ФНЛ в следующем сезоне.

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