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    Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса

    Теги Хорхе Линарес Василий Ломаченко Бокс

    Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса в 10-м раунде и стал чемпионом WBA и The Ring в легком весе.

    Победа стала для украинца одиннадцатой в двенадцати боях. Ломаченко побил рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 боев. До этого рекорд принадлежал японцу Кадзуто Иоке (18 боев).

    Посмотрите бой Ломаченко, даже если не любите бокс. Он шикарен

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