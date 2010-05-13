Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса в 10-м раунде и стал чемпионом WBA и The Ring в легком весе.



Победа стала для украинца одиннадцатой в двенадцати боях. Ломаченко побил рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 боев. До этого рекорд принадлежал японцу Кадзуто Иоке (18 боев).



Посмотрите бой Ломаченко, даже если не любите бокс. Он шикарен