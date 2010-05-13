Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса в 10-м раунде и стал чемпионом WBA и The Ring в легком весе.
Победа стала для украинца одиннадцатой в двенадцати боях. Ломаченко побил рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 боев. До этого рекорд принадлежал японцу Кадзуто Иоке (18 боев).
Посмотрите бой Ломаченко, даже если не любите бокс. Он шикарен
Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса в 10-м раунде и стал чемпионом WBA и The Ring в легком весе.