Массимо Каррера: «Поле на «Открытие Арене» хорошее. Не такое, как было в Самаре и в Черкизове»

Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 22-го тура премьер-лиги с хабаровским СКА.

- Что случилось с ? Ему на поле оказывали медицинскую помощь. Он получил травму?

– Нет, с ним не произошло ничего серьезного. Просто Селихов наступил Адриано на ногу.

- Как себя чувствуют травмированные Ташчи, Боккетти, ? Есть ли еще у кого-то проблемы со здоровьем?

– Нет. На данный момент не хватает только этих игроков. Надеемся, что к матчу с «Рубином» они восстановятся.

- Как вам газон «Открытие Арены»? Можно ли на нем сейчас проводить матчи?

– Поле хорошее. Можно спокойно играть.

- То есть состояние газона не такое, как было в Самаре?

– Нет, и не такое, как в Черкизове.

- Не устали от того факта, что часто травмируется и не принимает участия в матчах?

– Нет. Но сожалею о том, что у него проблемы со здоровьем, переживаю за него. У Зе Луиша серьезная травма, которая не позволяет ему полноценно тренироваться. Ему надо лечиться. Надеюсь, он выздоровеет как можно скорее.

- На матч с хабаровским СКА вряд ли соберется полный стадион. Повлияет ли это на настрой на игру?

– Мы дорожим нашими болельщиками, их поддержкой. Если их на стадионе будет мало, то создастся ощущение пустоты. Нашей команде нужно делать все, чтобы привлекать поклонников на арену своей игрой.

Естественно, завтра на качество футбола может повлиять и погода. Знаю, что нас ждет тяжелый матч. Мы встретимся с соперником, который не позволит нам играть в тот футбол, в который мы привыкли. Будет сложно.

- Софьян Ханни хорошо себя показал в своей дебютной игре. Можно ли ожидать, что завтра он будет в основном составе?

– Да.

- Почему перенесли предматчевую тренировку из Тарасовки на ? Насколько важно команде тренироваться на естественном газоне?

– Очень важно. Матч проходит на натуральном поле. Если тренироваться длительное время на «синтетике», это может вызвать проблемы. Поэтому мы решили сегодня приехать на стадион.

На базе поля не в том состоянии, чтобы можно было полностью отработать на них некоторые тактические моменты.

- Учитывая погодные условия, что для вас важнее завтра: обязательно показать хорошую, осмысленную игру – или победить, выбрав самый прагматичный путь?

– На первом месте – результат. Поспорил бы с каждым, кто скажет, что ему бы понравился такой вариант: показать достойную игру, но уступить.

- Почему не играет ? У него проблемы с адаптацией, акклиматизация или что-то другое?

– Нет, погода здесь вообще ни при чем. Конечно, в команде есть конкуренция. На мой взгляд, игрока нужно выпускать на поле тогда, когда он готов на сто процентов.

- Но вы верите в Рошу?

– Да, – сказал Каррера.