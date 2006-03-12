Софьян Ханни: «Был удивлен, что все игроки «Спартака» дружелюбно настроены ко мне. Думал, русские будут в стороне»

Полузащитник Софьян Ханни поделился мнением о начале карьеры в московском клубе.

– В какой роли вас видит ?

– Мы говорили с ним на эту тему. Он хочет, чтобы я играл так же, как в . И помогал команде побеждать.

– Как охарактеризуете свой стиль игры?

– С юности играю «десятку». Это моя любимая позиция. Могу также действовать слева. Некоторые тренеры использовали меня как форварда. Да, иногда неплохо получалось. Но все же предпочитаю быть «десяткой». Хорошо вижу поле, читаю игру, создаю моменты. Всего этого от меня ждут. Ну и, конечно, голов и передач.

– Московские морозы вас не смущают?

– К ним пока привыкаю. Помню, в домашней игре против «Атлетика» сначала находился на скамейке. И было очень холодно. Смотрел на партнеров, сидящих рядом, и не понимал, как они не мерзнут. Но потом вышел на поле и сразу забыл про холод. Игра захватывает целиком, и мороза уже не чувствуешь.

Вот в снежную погоду очень трудно показать качественную игру. Мы начали весеннюю часть чемпионата, можно сказать, с «финала» – «Спартак» – . Разочарован тем, что не удалось победить. Ведь эта игра была за шесть очков. Но у нас впереди еще есть матчи чемпионата и Кубка России. И я верю в успех.

– Что-нибудь знаете о хабаровском СКА, с которым предстоит сыграть в воскресенье?

– Слышал, что находится очень далеко. Ребята уже сказали, что мне повезло. Гостевая игра с этой командой уже состоялась – мне не пришлось лететь на Дальний Восток. Что ж, теперь нас ждет встреча на , и я надеюсь показать достойную игру при своих трибунах. Нам нужна только победа.

– Вы постоянно общаетесь с . Как сблизились?

– С первого дня нашли с ним общий язык. Он гостеприимен. И несмотря на то, что прошло еще не так много времени, мы хорошо понимаем друг друга на поле. Мыслим одинаково, стиль игры похож. Однако общаюсь не только с Куинси, но и с другими ребятами. Они также помогают мне во всем. Кстати, был удивлен, что все игроки дружелюбно настроены ко мне. Думал, что русские будут в стороне, я буду больше проводить время с иностранцами, но это не так. Мне кажется, что это одна из причин, почему в прошлом году «Спартак» стал чемпионом. Хорошая команда. Все футболисты держатся вместе. Теперь стараюсь влиться в коллектив, – сказал Ханни.