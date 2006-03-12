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    Зе Луиш пропустит матч против СКА из-за ущемления одного из нервов пахового канала

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы СКА Хабаровск Михаил Вартапетов Зе Луиш

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

    По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших футболисту тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.

    «План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», – рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    11 марта москвичи примут хабаровский СКА в матче 22-го тура премьер-лиги.

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