Зе Луиш пропустит матч против СКА из-за ущемления одного из нервов пахового канала

Нападающий Зе Луиш прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

По его итогам была выявлена причина болевых ощущений, не позволявших футболисту тренироваться и играть в полную силу: ущемление одного из нервов пахового канала.

«План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», – рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» .

11 марта москвичи примут хабаровский СКА в матче 22-го тура премьер-лиги.

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