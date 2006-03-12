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    Манчини об отклоненном протесте «Зенита»: «Мой комментарий остается прежним. Арбитр – лучший»

    Теги Зенит Амкар Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи КДК РФС Николай Зайцев Владимир Сельдяков Леандро Паредес

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос о недавнем решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – КДК вынес решение, что переигровки с «Амкаром» не будет. Действительно ли Зайцев, находясь за пределами поля, мог помешать Паредесу исполнить штрафной?

    – Я не видел хорошо этот момент. Мой комментарий остается прежним. Арбитр был лучшим, – сказал итальянец.

    «Зенит» требовал переигровки матча с «Амкаром» (0:0) в связи с тем, что рефери Владимир Сельдяков забыл предъявить защитнику Николаю Зайцеву красную карточку, показав ему вторую желтую.

    Несмотря на ошибку арбитра, футболист «Амкара» не принимал участия в игре после удаления и находился за пределами поля.

    У «Зенита» 2 победы за 10 туров. Но Манчини сорвался на судей

    КДК отклонил протест «Зенита» и оставил в силе ничью в матче с «Амкаром»

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