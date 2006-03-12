Манчини об отклоненном протесте «Зенита»: «Мой комментарий остается прежним. Арбитр – лучший»

Главный тренер Роберто Манчини ответил на вопрос о недавнем решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– КДК вынес решение, что переигровки с «Амкаром» не будет. Действительно ли Зайцев, находясь за пределами поля, мог помешать Паредесу исполнить штрафной?

– Я не видел хорошо этот момент. Мой комментарий остается прежним. Арбитр был лучшим, – сказал итальянец.

«Зенит» требовал переигровки матча с «Амкаром» (0:0) в связи с тем, что рефери Владимир Сельдяков забыл предъявить защитнику Николаю Зайцеву красную карточку, показав ему вторую желтую.

Несмотря на ошибку арбитра, футболист не принимал участия в игре после удаления и находился за пределами поля.

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