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    Гендиректор «Амкара»: «Принято справедливое решение оставить результат матча с «Зенитом» без изменений»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи КДК РФС Игорь Резвухин

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал решение КДК РФС оставить результат матча 21-го тура премьер-лиги с «Зенитом»(0:0) без изменений.

    – Принято справедливое решение. Мы в принципе изначально ожидали, что будет принято именно справедливое решение.

    – Удивлены вообще тем, что «Зенит» захотел опротестовать результат матча?

    – Он имел такое право и им воспользовался. Мы никаких протестов не писали.

    – Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе?

    – Конечно же, это хорошо! – сказал Резвухин.

    «Зенит» подал протест на судейство в матче с требованием аннулирования результата и переигровки. В конце игры арбитр Владимир Сельдяков забыл красную карточку игроку «Амкара» Николаю Зайцеву. Он нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка. На поле игрок больше не появился.

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