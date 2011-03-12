Гендиректор «Амкара»: «Принято справедливое решение оставить результат матча с «Зенитом» без изменений»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал решение КДК РФС оставить результат матча 21-го тура премьер-лиги с (0:0) без изменений.

– Принято справедливое решение. Мы в принципе изначально ожидали, что будет принято именно справедливое решение.

– Удивлены вообще тем, что «Зенит» захотел опротестовать результат матча?

– Он имел такое право и им воспользовался. Мы никаких протестов не писали.

– Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе?

– Конечно же, это хорошо! – сказал Резвухин.

«Зенит» подал протест на судейство в матче с требованием аннулирования результата и переигровки. В конце игры арбитр Владимир Сельдяков забыл красную карточку игроку Николаю Зайцеву. Он нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка. На поле игрок больше не появился.