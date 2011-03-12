КДК РФС: «Все официальные лица ответили, что эпизод с Зайцевым не повлиял на результат. Кроме «Зенита», естественно»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокмментировал решение отклонить протест на переигровку матча с «Амкаром» и оставить в силе ничью (0:0).

«В заседании принял участие юрист «Зенита», арбитр встречи . Также был приглашен Будогосский (глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. – Прим.), но он не смог посетить заседание, однако мы получили от него подробное видение ситуации с его стороны.

Мы рассмотрели видеозапись компенсированного времени. Игрок «Амкара» Зайцев нарушил правила, за что ему предъявили желтую карточку, которая стала для него второй. По правилам игры арбитр обязан был предъявить ему красную, но этого не последовало. Сельдяков допустил методическую ошибку, о чем и говорит в своем письме Будогосский. И сам судья это тоже признает.

Мы пришли к тому, что ошибка не носила ключевой характер. Если вы видели по видеозаписи, Зайцев ушел с поля и больше до финального свистка туда не возвращался. Еще один ключевой факт – он не был заменен, это очень важно. В данном случае Зайцев не принимал участия в игре после получения второй карточки до финального свистка.

Мы задали вопрос всем присутствующим на заседании – повлияло ли это на итоговый результат матча? Все официальные лица ответили – нет. Кроме «Зенита», естественно.

Как «Зенит» это мотивировал? Что Зайцев мешал Паредесу разбегаться при пробитии заключительного штрафного», – сказал Григорьянц.