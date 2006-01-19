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    На «Челси» может быть наложен трансферный запрет за нарушение правил при регистрации молодых игроков

    Теги Челси премьер-лига Англия трансферы ФИФА Бертран Траоре

    ФИФА расследует, не нарушил ли правила «Челси» при регистрации молодых игроков.

    Изначально ФИФА заинтересовал переход в «Челси» нападающего Бертрана Траоре. Нападающий из Буркина Фасо заключил с лондонцами профессиональный контракт в возрасте 18 лет, но принимал участие в неофициальных матчах уже в 16 лет. Это противоречит правилам ФИФА.

    Клубам запрещено подписывать молодых игроков из других стран в возрасте до 18 лет. Исключением могут стать только игроки, чьи родители иммигрировали в страну будущего клуба по не футбольным причинам, либо игрок и клуб располагаются в пределах 50-ти километров от национальной границы. Также разрешены переходы игроков в рамках ЕС и Европейской экономической зоны в возрасте от 16 до 18 лет.

    Общее число нарушений, которые совершил «Челси» при трансферах юных игроков может превысить отметку в 25. При этом в лондонском клубе отрицают, что могли совершать трансферы с нарушениями правил ФИФА. Если «Челси» в итоге признают виновным в проведении переходов с нарушениями, то клубу грозит запрет на регистрацию новичков.

    В предыдущие годы ФИФА наказывала трансферным запретом за нарушения правил при переходах футболистов «Реал», «Барселону» и «Атлетико».

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