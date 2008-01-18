Чемпионат Европы. Медведева, Загитова, Сотскова и Костнер покажут короткие программы

18 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию стартует женский турнир. На лед выйдут российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Женщины

Начало короткой программы – 12.25 по московскому времени (18 января), прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Наш Спорт».

Шестая разминка

29. Анита Остлунд (Швеция)

30. Иветт Тот (Венгрия)

31. Матильда Альготссон (Швеция)

32. Мэ Беренис Мейте (Франция)

33. Николь Шотт (Германия)

34. Ли Джоанна Дастич (Германия)

Седьмая разминка

35. Каролина Костнер (Италия)

36. Николь Райичова (Словакия)

37. Мария Сотскова (Россия)

38. Евгения Медведева (Россия)

39. Алина Загитова (Россия)

40. Лорин Лекавалье (Франция)