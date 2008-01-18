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    Чемпионат Европы. Медведева, Загитова, Сотскова и Костнер покажут короткие программы

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты чемпионат Европы сборная Франции сборная Германии сборная Италии сборная Венгрии женское катание сборная Швеции Евгения Медведева Мэ Беренис Мейте Мария Сотскова Лорин Лекавалье Иветт Тот сборная Словакии Николь Райичова Николь Шотт Алина Загитова Анита Остлунд Ли Джоанна Дастич

    18 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию стартует женский турнир. На лед выйдут российские фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова.

    Чемпионат Европы

    Москва, Россия

    Женщины

    Начало короткой программы – 12.25 по московскому времени (18 января), прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Наш Спорт».

    Шестая разминка

    29. Анита Остлунд (Швеция)
    30. Иветт Тот (Венгрия)
    31. Матильда Альготссон (Швеция)
    32. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    33. Николь Шотт (Германия)
    34. Ли Джоанна Дастич (Германия)

    Седьмая разминка

    35. Каролина Костнер (Италия)
    36. Николь Райичова (Словакия)
    37. Мария Сотскова (Россия)
    38. Евгения Медведева (Россия)
    39. Алина Загитова (Россия)
    40. Лорин Лекавалье (Франция)

    Опрос

    Кто выиграет чемпионат Европы?

    1559 голосов 3
    • Алина Загитова
      22%
    • Евгения Медведева
      71%
    • А может быть, Каролина Костнер?
      7%

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