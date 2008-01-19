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    «Лада» подала протест на судейство в матче с «Сибирью»

    Теги Сибирь Лада судьи видео КХЛ Александр Стрельцов Василий Стрельцов Георгий Белоусов Виктор Бирин Антон Кислов Денис Зернов

    «Лада» подала протест на спорные решения судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (0:1).

    «Хоккейный клуб «Лада» подал протест в лигу на спорные моменты матча с «Сибирью».

    Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова в ворота новосибирского клуба, когда вместо этого нападающий тольяттинского клуба Денис Зернов был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

    Второй момент – с удалением Александра Стрельцова на 57-й минуте матча, когда главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего «Лады» удар коленом, удалив его на две минуты.

    Между тем, тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении Василия Стрельцова», – заявил представитель пресс-службы клуба.

    Матч судили арбитры Виктор Бирин и Антон Кислов. Счет по штрафному времени в этом матче – 39:8 в пользу тольяттинцев.

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