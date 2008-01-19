«Лада» подала протест на судейство в матче с «Сибирью»

«Лада» подала протест на спорные решения судей в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (0:1).

«Хоккейный клуб «Лада» подал протест в лигу на спорные моменты матча с «Сибирью».

Первый момент связан с незасчитанной шайбой Георгия Белоусова в ворота новосибирского клуба, когда вместо этого нападающий тольяттинского клуба был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Второй момент – с удалением на 57-й минуте матча, когда главный арбитр после совещания с линейными арбитрами зафиксировал у нападающего «Лады» удар коленом, удалив его на две минуты.

Между тем, тольяттинский клуб указывает на аналогичное нарушение, которое не было зафиксировано арбитрами несколькими секундами ранее в отношении , – заявил представитель пресс-службы клуба.

Матч судили арбитры Виктор Бирин и Антон Кислов. Счет по штрафному времени в этом матче – 39:8 в пользу тольяттинцев.