Евролига. 19-й тур. 19+7 от Шведа помогли «Химкам» разгромить «Олимпиакос», «Жальгирис» взял верх над «Валенсией» и другие результаты

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома крупно обыграли греческий «Олимпиакос». На счету Алексея Шведа 19 очков и 7 передач.

Каунасский «Жальгирис» дома обыграл чемпиона Испании «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 12-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Жальгирис Литва – 12-7, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 8-10, Уникаха Испания – 7-11, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 5-13, Анадолу Эфес Турция – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.