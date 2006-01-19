Евролига. 19-й тур. 19+7 от Шведа помогли «Химкам» разгромить «Олимпиакос», «Жальгирис» взял верх над «Валенсией» и другие результаты

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома крупно обыграли греческий «Олимпиакос». На счету Алексея Шведа 19 очков и 7 передач.
Каунасский «Жальгирис» дома обыграл чемпиона Испании «Валенсию».
Евролига
Регулярный чемпионат
19-й тур
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- БК Химки
- Швед (19 + 7 передач), Дженкинс (16), Томас (12), Андерсон (8), Гилл (7 + 8 подборов) – старт; Маркович (7), Ханикатт (6), Тодорович (4), Вяльцев (3), Зайцев (0), Моня (0), Зубков (0).
- Олимпиакос
- Принтезис (7), Милутинов (6), Спанулис (5 + 6 потерь), Манцарис (3), Папаниколау (2) – старт; Уилджер (11), Стрелниекс (10), Томпсон (4), Папапетру (4), Робертс (2), Толиопулос (0), Богрис (0).
- Дата проведения
- 18 января, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Тупан (18), Пангос (11 + 15 передач), Янкунас (11), Улановас (10 + 7 подборов), Дэвис (8) – старт; Милакнис (12), Уайт (11 + 8 подборов), Мицич (3), Каваляускас (2), Удрих (0), Масюлис (0), Саюс (0).
- Валенсия
- Томас (19), ван Россом (9 + 10 передач), Сан-Эметерио (7), Дублевич (3), Доорнекамп (2) – старт; Пляйсс (20), Грин (17), Мартинес (3), Абальде (2), Рудеж (0).
- Дата проведения
- 18 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби FOX
- Джексон (22), Томас (10), Ролл (7), Параховский (4), Болден (1 + 7 подборов) – старт; Тайус (15 + 7 подборов), Кейн (14), Коул (10), ДиБартоломео (6), Зусман (0).
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Томич (13 + 9 подборов), Ханга (10), Рибас (4), Морман (4), Наварро (0) – старт; Сэндерс (17 + 6 перехватов), Эртель (15), Ориола (12), Клавер (4), Копонен (2).
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 12-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Жальгирис Литва – 12-7, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 8-10, Уникаха Испания – 7-11, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 5-13, Анадолу Эфес Турция – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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