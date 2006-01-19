Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 19-й тур. 19+7 от Шведа помогли «Химкам» разгромить «Олимпиакос», «Жальгирис» взял верх над «Валенсией» и другие результаты

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Бамберг Валенсия

    Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома крупно обыграли греческий «Олимпиакос». На счету Алексея Шведа 19 очков и 7 передач.

    Каунасский «Жальгирис» дома обыграл чемпиона Испании «Валенсию».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    19-й тур

    БК Химки Россия  –  Олимпиакос Греция 82:54 (28:14, 21:11, 16:13, 17:16)
    Дата проведения
    18 января, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча
    БК Химки
    Швед (19 + 7 передач), Дженкинс (16), Томас (12), Андерсон (8), Гилл (7 + 8 подборов) – старт; Маркович (7), Ханикатт (6), Тодорович (4), Вяльцев (3), Зайцев (0), Моня (0), Зубков (0).
    Олимпиакос
    Принтезис (7), Милутинов (6), Спанулис (5 + 6 потерь), Манцарис (3), Папаниколау (2) – старт; Уилджер (11), Стрелниекс (10), Томпсон (4), Папапетру (4), Робертс (2), Толиопулос (0), Богрис (0).

    Жальгирис Литва  –  Валенсия Испания 86:84 (26:19, 21:12, 16:26, 23:27)
    Дата проведения
    18 января, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Тупан (18), Пангос (11 + 15 передач), Янкунас (11), Улановас (10 + 7 подборов), Дэвис (8) – старт; Милакнис (12), Уайт (11 + 8 подборов), Мицич (3), Каваляускас (2), Удрих (0), Масюлис (0), Саюс (0).
    Валенсия
    Томас (19), ван Россом (9 + 10 передач), Сан-Эметерио (7), Дублевич (3), Доорнекамп (2) – старт; Пляйсс (20), Грин (17), Мартинес (3), Абальде (2), Рудеж (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  Црвена Звезда Сербия 89:75 (23:16, 24:13, 17:23, 25:23)
    Дата проведения
    18 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Маккаби FOX
    Джексон (22), Томас (10), Ролл (7), Параховский (4), Болден (1 + 7 подборов) – старт; Тайус (15 + 7 подборов), Кейн (14), Коул (10), ДиБартоломео (6), Зусман (0).
    Црвена Звезда
    Бьелица (13), Рочести (10 + 8 передач), Лессор (10), Дангубич (9 + 7 подборов), Лазич (2) – старт; Эннис (7), Йованович (7), Фелдэйн (6), Давидовац (6), Добрич (5), Янкович (0).

    Барселона Испания  –  Бамберг Германия 81:66 (18:15, 26:19, 15:18, 22:14)
    Дата проведения
    18 января, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона
    Томич (13 + 9 подборов), Ханга (10), Рибас (4), Морман (4), Наварро (0) – старт; Сэндерс (17 + 6 перехватов), Эртель (15), Ориола (12), Клавер (4), Копонен (2).
    Бамберг
    Ло (14), Никос Зисис (5), Хекманн (5), Мусли (5), Рубит (3) – старт; Райт (12), Радошевич (12), Николич (5), Штайгер (3), Хэкетт (2 + 8 передач + 5 потерь), Олинде (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Олимпиакос Греция – 13-6, Реал Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 12-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Жальгирис Литва – 12-7, Химки Россия – 11-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 10-9, Баскония Испания – 8-10, Уникаха Испания – 7-11, Барселона Испания – 7-12, Црвена Звезда Сербия – 7-12, Бамберг Германия – 7-12, Валенсия Испания – 6-13, Милан Италия – 5-13, Анадолу Эфес Турция – 5-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться