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    У Джикии диагностировали разрыв передней крестообразной связки

    Теги Спартак сборная России травмы товарищеские матчи (клубы) Михаил Вартапетов Георгий Джикия

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв передней крестообразной связки левого колена.

    По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее.

    Игрок получил травму во время товарищеского матча с «Шанхай Теллэйс» (0:1). Джикия после жесткого стыка с соперником упал на газон, держась за колено, а в итоге покинул поле на носилках. 

    Примерные сроки восстановления после травм такого рода – полгода, Джикия рискует пропустить ЧМ-2018.

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