У Джикии диагностировали разрыв передней крестообразной связки

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По словам главы медицинского департамента «Спартака» , защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее.

Игрок получил травму во время товарищеского матча с «Шанхай Теллэйс» (0:1). Джикия после жесткого стыка с соперником упал на газон, держась за колено, а в итоге покинул поле на носилках.

Примерные сроки восстановления после травм такого рода – полгода, Джикия рискует пропустить ЧМ-2018.