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    Чемпионат Европы. Пары. Забияко и Энберт, Столбова и Климов, Тарасова и Морозов выступят с произвольными программами

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    18 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами.

    После первого соревновательного дня лидирует французский дуэт Ванесса Джеймс – Морган Сипре, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место Ксения Столбова и Федор Климов – третье.

    Чемпионат Европы

    Москва, Россия

    Пары

    Начало произвольной программы - 19.05 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканалах «Матч! Наш Спорт», Eurosport, с 19.55 – на «Матч ТВ».

    Третья разминка

    7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
    8. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) 
    9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) 
    10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

    Четвертая разминка

    11. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
    12. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
    13. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
    14. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) 

    Положение после короткой программы

    1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 75,52
    2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,95
    3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 72,05
    4. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,89
    5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 70,37
    6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 64,53
    7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,94
    8. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 57,48

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Москве

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