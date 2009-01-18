Чемпионат Европы. Пары. Забияко и Энберт, Столбова и Климов, Тарасова и Морозов выступят с произвольными программами

18 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами.
После первого соревновательного дня лидирует французский дуэт Ванесса Джеймс – Морган Сипре, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место Ксения Столбова и Федор Климов – третье.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Пары
Начало произвольной программы - 19.05 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканалах «Матч! Наш Спорт», Eurosport, с 19.55 – на «Матч ТВ».
Третья разминка
7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
8. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция)
9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
Четвертая разминка
11. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
12. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)
13. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
14. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
Положение после короткой программы
1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 75,52
2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,95
3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 72,05
4. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,89
5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 70,37
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 64,53
7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,94
8. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 57,48
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