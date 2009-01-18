Чемпионат Европы. Пары. Забияко и Энберт, Столбова и Климов, Тарасова и Морозов выступят с произвольными программами

18 января в Москве на чемпионате Европы по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами.

После первого соревновательного дня лидирует французский дуэт Ванесса Джеймс – Морган Сипре, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место Ксения Столбова и Федор Климов – третье.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Пары

Начало произвольной программы - 19.05 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканалах «Матч! Наш Спорт», Eurosport, с 19.55 – на «Матч ТВ».

Третья разминка

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

8. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция)

9. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Четвертая разминка

11. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

12. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия)

13. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

14. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

Положение после короткой программы



1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 75,52

2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 72,95

3. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 72,05

4. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) – 71,89

5. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 70,37

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 64,53

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,94

8. Лола Эсбрат – Андрей Новоселов (Франция) – 57,48



Расписание трансляций чемпионата Европы в Москве