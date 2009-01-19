РФС ответил ФИФА на запрос о пропавших пробах

РФС направил в письмо, в котором ответил на запрос относительно 8 допинг-протоколов, не найденных в после запроса ФИФА.

«Что касается пропавших восьми проб, комиссия , расследующая возможные нарушения антидопинговых правил установила следующее: указанные пять проб принадлежат спортсменам, принимавшим участие в соревнованиях в Украине; указанные три пробы принадлежат спортсменкам, принимавшим участие в соревнованиях в Азербайджане в 2012 году», — сообщается в письме.

Ранее стал известен список из 11 футболистов и футболисток, допинг-пробы которых заинтересовали ФИФА.

В список включены: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Кейсуке Хонда (на момент взятия проб все были игроками ), Роман Шишкин («Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Олеся Машина (женская юношеская сборная России), Благой Георгиев («Терек»), Дарья Мещерякова (женская сборная России), Владимир Обухов (молодежная сборная России) и Петр Немов ( ).

РФС получил ответ от РУСАДА о том, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов. Помимо представленных в письме 11 протоколов, существовали еще 8, которые не были найдены в архиве РУСАДА.

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