Роберто Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ», если будет такая возможность»

Главный тренер Роберто Манчини рассказал о том, как бы он отреагировал, если бы ему предложили стать тренером .

«ПСЖ» — лучший клуб Франции и один из лучших клубов в мире Они приобрели и Мбаппе. У них есть хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов.

Я никогда не контактировал с руководством парижан. Что касается будущего, то я его не знаю. У «ПСЖ» отличный тренер и фантастические футболисты. Каждый тренер хотел бы возглавить эту команду, это нормально.

Лично я хотел бы тренировать «ПСЖ». Почему бы и нет, если будет такая возможность? Если ты являешься хорошим тренером, который делает хорошую работу, то в футболе за один день может произойти все, что угодно», – сказал Манчини.

Ранее сообщалось, что Манчини по окончании сезона может возглавить сборную Италии или Австралии.