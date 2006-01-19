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    Роберто Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ», если будет такая возможность»

    Теги Зенит ПСЖ Роберто Манчини премьер-лига Россия лига 1 Франция сборная Италии сборная Австралии Неймар Килиан Мбаппе

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о том, как бы он отреагировал, если бы ему предложили стать тренером «ПСЖ».

    «ПСЖ» — лучший клуб Франции и один из лучших клубов в мире Они приобрели Неймара и Мбаппе. У них есть хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов.

    Я никогда не контактировал с руководством парижан. Что касается будущего, то я его не знаю. У «ПСЖ» отличный тренер и фантастические футболисты. Каждый тренер хотел бы возглавить эту команду, это нормально.

    Лично я хотел бы тренировать «ПСЖ». Почему бы и нет, если будет такая возможность? Если ты являешься хорошим тренером, который делает хорошую работу, то в футболе за один день может произойти все, что угодно», – сказал Манчини.

    Ранее сообщалось, что Манчини по окончании сезона может возглавить сборную Италии или Австралии.

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