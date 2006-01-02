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    5 игроков из КХЛ и 4 студента вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2018

    Теги Брайан Джионта Джим Слэйтер Джеймс Висневски сборная США АХЛ Крис Бурк Джонатон Блум Боб Сангинетти КХЛ Чед Коларик Мэтт Гилрой Джон Маккарти Райан Стоу олимпийский хоккейный турнир Бобби Батлер NCAA Марк Аркобелло Брок Литтл Чед Биллинс Райан Гандерсон Джордан Гринуэй Трой Терри Брайан О'Нил Уилл Борген Райан Запольски

    Во время матча «Зимней классики» между «Рейнджерс» и «Баффало» был назван состав сборной США на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

    Он не является окончательным – в заявке пока всего один вратарь, имена еще двух будут названы позже.

    Отметим, что в состав попали 5 представителей КХЛ.

    Капитаном команды назначен 38-летний Брайан Джионта. 

    Вратарь: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ)

    Защитники: Чед Биллинс («Линчепинг», Швеция), Джонатон Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген (университет Сент-Клод, NCAA), Мэтт Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнэс», Швеция), Бобби Сангинетти («Лугано», Швейцария), Ноа Уэлч («Векше», Швеция), Джеймс Висневски («Кассель», Д2 Германия)

    Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», Швейцария), Крис Бурк («Херши», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет, NCAA), Чед Коларик («Мангейм», Германия), Брок Литтл («Давос», Швейцария), Джон Маккарти («Сан Хосе Барракуда», АХЛ), Брайан О’Нил («Йокерит», КХЛ), Гаррет Ро («Цуг», Швейцария), Джим Слэйтер («Фрибур», Швейцария), Райан Стоу («Спартак», КХЛ), Трой Терри (университет Денвера, NCAA)

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