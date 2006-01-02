5 игроков из КХЛ и 4 студента вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2018

Во время матча «Зимней классики» между «Рейнджерс» и «Баффало» был назван состав сборной США на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Он не является окончательным – в заявке пока всего один вратарь, имена еще двух будут названы позже.

Отметим, что в состав попали 5 представителей КХЛ.

Капитаном команды назначен 38-летний Брайан Джионта.

Вратарь: («Йокерит», КХЛ)

Защитники: Чед Биллинс («Линчепинг», Швеция), Джонатон Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген (университет Сент-Клод, NCAA), («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнэс», Швеция), Бобби Сангинетти («Лугано», Швейцария), Ноа Уэлч («Векше», Швеция), («Кассель», Д2 Германия)

Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», Швейцария), («Херши», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет, NCAA), Чед Коларик («Мангейм», Германия), Брок Литтл («Давос», Швейцария), Джон Маккарти («Сан Хосе Барракуда», АХЛ), Брайан О’Нил («Йокерит», КХЛ), Гаррет Ро («Цуг», Швейцария), Джим Слэйтер («Фрибур», Швейцария), Райан Стоу («Спартак», КХЛ), Трой Терри (университет Денвера, NCAA)