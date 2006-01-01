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    Конор МакГрегор: «Вчера ночью Нурмагомедов был собачьим дерьмом»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор не впечатлен победой Хабиба Нурмагомедова над Эдсоном Барбозой

    «Да вы поехали, этот дагестанец был собачьим дерьмом вчера ночью. Этот бизнес полон грязных бомжей, просящих, чтобы их отправили спать. Заплатите мне столько, сколько я стою, и король вернется!» – написал Конор в твиттере.

    «Заткнись», – ответил Хабиб и добавил смайл в виде курицы.

    Ранее по МакГрегору и Нурмагомедову проехался обладатель временного пояса легкой категории Тони Фергюсон.

    Хабиб победил, но бой с МакГрегором снова не получит. Почему так?

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