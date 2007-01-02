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Sports.ru NBA

    НБА. «Торонто» обыграл в овертайме «Милуоки», «Миннесота» была сильнее «Лейкерс» и другие результаты

    Теги результаты Чикаго Лейкерс Милуоки Миннесота Бруклин Орландо Портленд Торонто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Один из лидеров Востока «Торонто» обыграл в овертайме «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

    «Миннесота» дома нанесла «Лейкерс» седьмое поражение подряд.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Милуоки 131:127 OT (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13)
    Дата проведения
    2 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика

    Бруклин – Орландо 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25)
    Дата проведения
    2 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика

    Миннесота – Лейкерс 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20)
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика

    Чикаго – Портленд 120:124 OT (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12)
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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