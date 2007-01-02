Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Один из лидеров Востока «Торонто» обыграл в овертайме «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
«Миннесота» дома нанесла «Лейкерс» седьмое поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 2 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «United Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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