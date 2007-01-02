Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Один из лидеров Востока обыграл в овертайме «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Миннесота» дома нанесла седьмое поражение подряд.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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