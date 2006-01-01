Неймар в 3-й раз стал лучшим бразильским игроком года в Европе

Форвард Неймар получил приз «Золотая самба» по итогам 2017 года.

25-летний нападающий в третий раз (2014, 2015, 2017) стал лауреатом премии и разделил рекорд с партнером по «Пари Сен-Жермен» – защитником (2011-2013).

Награда ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Победителя выбирают журналисты, болельщики и бывшие футболисты.

В пятерку лучших бразильцев вошли: Неймар (27,71%), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», 16,64%), Марсело («Реал», 14,43%), Паулиньо ( , 13,64%) и Каземиро («Реал», 7,19%).

Отметим, что болельщики (в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек) назвали лучшим Паулиньо (31,83%), бывшие игроки – (39,39%), а журналисты – Марсело (30,30%).