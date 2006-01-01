ЦСКА готов предложить до 9 млн евро за хавбека «Флуминенсе» Вендела

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале по-прежнему интересен ЦСКА и «Спортингу».
Португальцы не могут договориться о трансфере 20-летнего бразильца с «Флуминенсе» и компанией Stellar Group, также владеющей правами на игрока.
ЦСКА, ранее предлагавший 6 миллионов евро за 80% прав на Вендела, повысил сумму до 8 миллионов. Руководители московского клуба дали понять, что готовы предложить до 9 миллионов.
Сам Вендел склоняется к варианту с переходом в клуб из Лиссабона, однако ЦСКА предлагает игроку более выгодные условия.
В ноябре сообщалось, что «ПСЖ» договорился о переходе Вендела за 10 миллионов евро, но трансфер не был подтвержден.
Подробную статистику Вендела можно посмотреть здесь.
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