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    «Ливерпуль» подаст в суд на Nike за презентацию Коутиньо в форме «Барселоны»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Nike

    Американская компания Nike может столкнуться с юридическими последствиями после представления полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в качестве игрока «Барселоны».

    Технический спонсор каталонцев 31 декабря предложил в своем интернет-магазине приобрести комплект формы клуба с именем бразильского хавбека. Позже публикация была удалена.

    Теперь англичане намерены подать в суд на Nike, сообщает ESPN Brasil.

    Кроме того, по информации The Telegraph, «Ливерпуль» после этой истории будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за Коутиньо.

    Напомним, летом «Ливерпуль» отклонил три предложения «Барселоны» по Коутиньо (последнее – 115 миллионов фунтов), который является приоритетной трансферной целью каталонцев.

    «Барселона» заплатит 150 млн евро за Коутиньо. Игрок заработает 60 млн евро за 5 лет

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