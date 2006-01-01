Marca: «Реал» отказался от трансфера Азара и сделает ставку на Асенсио

Полузащитник «Челси» Эден Азар, скорее всего, не перейдет в .

В Мадриде решили отказаться от приобретения 26-летнего футболиста и сделать ставку на 21-летнего испанского хавбека .

«Зачем нам покупать бельгийца, если у нас есть Асенсио?» – сказал один из руководителей «Реала» на общем собрании.

Игра Азара нравится главному тренеру мадридцев еще со времен «Лилля», но клуб сосредоточится на развитии Асенсио.

Ранее отец Азара сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении контракта с , чтобы отреагировать на интерес «Реала».