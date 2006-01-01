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    Marca: «Реал» отказался от трансфера Азара и сделает ставку на Асенсио

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Эден Азар Марко Асенсио

    Полузащитник «Челси» Эден Азар, скорее всего, не перейдет в «Реал».

    В Мадриде решили отказаться от приобретения 26-летнего футболиста и сделать ставку на 21-летнего испанского хавбека Марко Асенсио.

    «Зачем нам покупать бельгийца, если у нас есть Асенсио?» – сказал один из руководителей «Реала» на общем собрании.

    Игра Азара нравится главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану еще со времен «Лилля», но клуб сосредоточится на развитии Асенсио.

    Ранее отец Азара сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении контракта с «Челси», чтобы отреагировать на интерес «Реала».

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