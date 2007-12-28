Директор «Аэрофлота» пообещал Путину перевозить болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей в ходе ЧМ-2018

«Аэрофлот» готов возить всех российских болельщиков на игры сборной России в города за символические 5 рублей в одну сторону. Соответствующее обещание дал президенту РФ гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече в Кремле.

Савельев заговорил о ЧМ-2018, в связи с которым у компании «есть хорошая идея». «Болельщиков бесплатно перевезете?» – поинтересовался Путин. Савельев в ответ предложил возить людей за 5 рублей. «Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку», – заметил гендиректор «Аэрофлота».

По словам Савельева, «Аэрофлот» перевезет всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов компании, где будет проходить ЧМ-2018, за 5 рублей в одну сторону. При этом в тариф будут включены таксы и сборы. «Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча», – отметил он. Получить пятирублевый билет смогут только владельцы паспорта болельщика и билета на матч.

Савельев подчеркнул, что речь идет исключительно об играх сборной России. Ей на ЧМ-2018 гарантированы три матча – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. «Это для нас примерно 70 тысяч кресел. Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел», – отметил гендиректор «Аэрофлота».

Путин инициативу компании поддержал.

В города ЧМ-2018 дико дорогие авиабилеты. Почему так?