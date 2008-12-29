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    Globe Soccer Awards-2017: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Зидан – лучший тренер, испанская примера – лучшая лига

    Теги Монако Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Жорже Мендеш Вадим Васильев

    Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста, лучшим клубом назван «Реал».

    Лучшим тренером стал Зинедин Зидан («Реал»). Лучшей лигой года признана испанская примера.

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был назван лучшим руководителем футбольного клуба.

    Жорже Мендеш стал лучшим агентом. 

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