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    Игрок молодежки «Ливерпуля» про конфликт с футболистом «Спартака»: «Он сказал мне: «Отсоси, нигер»

    Теги Стивен Джеррард происшествия Юношеская лига УЕФА Ливерпуль U-19 Спартак U-19 Райан Брюстер

    Нападающий «Ливерпуля» (U-17) Райан Брюстер поделился историей о том, как подвергся расизму в матче Юношеской лиги УЕФА со «Спартаком».

    «На мне были нарушены правила. Я находился на газоне, в моих руках был мяч. Один из их игроков начал разговаривать с судьей по-русски.

    Я сказал: «Это фол, мужик, во что ты играешь»? Я все еще был на газоне. Затем их игрок наклонился ко мне, прямо к моему лицу и сказал: «Отсоси мой член, нигер. Ты негр».

    Я подскочил с газона, судья также подбежал. Арбитр сказал, что ничего не может поделать, потому что он этого не слышал, и что только может сообщить об этом.

    Я сказал, что да, вперед, сообщи об этом. Он начал что-то делать другое, но я сказал, что это нужно сделать сейчас.

    Мы пошли к четвертому судье и рассказали ему. Потом я сказал о случившемся Стивену Джеррарду, и мы подали жалобу», – рассказал Брюстер.

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