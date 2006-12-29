Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Бостон» на своей площадке вырвал победу у «Хьюстона», отыграв отставание в 26 очков.

«Милуоки» прервал победную серию «Миннесоты».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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