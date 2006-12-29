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Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» вырвал победу у «Хьюстона», «Милуоки»обыграл «Миннесоту» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Детройт Хьюстон Милуоки Миннесота Нью-Йорк Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Бостон» на своей площадке вырвал победу у «Хьюстона», отыграв отставание в 26 очков.

    «Милуоки» прервал победную серию «Миннесоты».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Детройт 102:89 (33:28, 17:22, 27:23, 25:16)
    Дата проведения
    29 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика

    Бостон – Хьюстон 99:98 (12:32, 26:30, 31:16, 30:20)
    Дата проведения
    29 декабря, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Милуоки – Миннесота 102:96 (16:26, 30:30, 29:28, 27:12)
    Дата проведения
    29 декабря, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Нью-Йорк 119:107 (32:24, 22:29, 32:26, 33:28)
    Дата проведения
    29 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    Портленд – Филадельфия 105:99 (4 четверть)
    Дата проведения
    29 декабря, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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