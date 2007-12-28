«Спартак» подтвердил продление контракта с Ещенко до 2019 года

официально объявил о новом контракте с защитником Андреем Ещенко.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» и защитник Андрей Ещенко заключили новое трудовое соглашение.

Обновленный контракт футболиста будет действовать до 31 мая 2019 года.

33-летний Ещенко выступает за нашу команду с июля 2016 года. В составе красно-белых он провел 50 матчей и забил один гол», – сказано в информационном сообщении.

Статистику Андрея Ещенко можно посмотреть здесь.