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    «Спартак» подтвердил продление контракта с Ещенко до 2019 года

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия

    «Спартак» официально объявил о новом контракте с защитником Андреем Ещенко.

    «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и защитник Андрей Ещенко заключили новое трудовое соглашение.

    Обновленный контракт футболиста будет действовать до 31 мая 2019 года.

    33-летний Ещенко выступает за нашу команду с июля 2016 года. В составе красно-белых он провел 50 матчей и забил один гол», – сказано в информационном сообщении.

    Статистику Андрея Ещенко можно посмотреть здесь.

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