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    Монтелла назначен главным тренером «Севильи»

    Теги Винченцо Монтелла Севилья примера Испания

    Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Севильи». 

    Испанский клуб достиг принципиального соглашения с итальянским специалистом.

    Соглашение Монтеллы с «Севильей» будет рассчитано до июня 2019 года.

    В субботу 43-летний специалист проведет первую тренировку с новой командой. На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериццо.

    Завтра Монтелла отправится в Италию, чтобы официально расторгнуть контракт с «Миланом». Он был уволен из клуба 27 ноября.

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