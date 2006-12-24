«Барса» разорвала «Реал», Загитова выиграла ЧР по фигурному катанию и другие новости утра

1. В главном матче выходных «Барселона» разгромила «Реал» (3:0) и оторвалась от него на 14 очков. «Валенсия» свой матч проиграла и отстает от каталонцев на 11 очков. Все результаты примеры – тут.

2. Московское «Динамо» пропустило 5 шайб от СКА, ЦСКА проиграл «Витязю» и остальные матчи КХЛ.

3. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (это 17-я победа подряд – рекорд Англии), «Ман Юнайтед» упустил победу над «Лестером» на 94-й минуте, «Челси» поделил очки с «Эвертоном», а «Тоттенхэм» крупно обыграл «Бернли». Все результаты АПЛ – здесь.

4. Алина Загитова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми в соревнованиях пар.

5. Кучеров вновь возглавил гонку снайперов, Якупов, Проворов и Емелин забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ.

6. «Наполи» одолел «Сампдорию», а Марек Гамшик обогнал Диего Марадону по голам за неаполитанский клуб. В Милане был не день футбола: «Интер» проиграл «Сассуоло», «Милан» уступил «Аталанте». «Ювентус» в центральном матче тура победил «Рому».

7. В НБА «Бостон» обыграл «Чикаго», «Голден Стэйт» уступил «Денверу». Другие результаты – здесь.

8. Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 36 голов в АПЛ за год и повторил рекорд Алана Ширера. Кроме того, это его 53-й мяч в 2017 году, так что Кейн еще может догнать Месси.

9. Вратарь Иван Налимов, нападающие Владимир Ткачев и Дмитрий Саюстов перейдут в «Салават Юлаев». Игроки ушли из «Адмирала» из-за задержек зарплаты.

Цитата дня. «Сочи-2014 – это проект Путина. Когда все получилось, это не давало никому покоя». Светлана Журова про сочинскую Олимпиаду.