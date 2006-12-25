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    Санчес, Мхитарян и Бакайоко попали в сборную разочарований первой части сезона АПЛ по версии Goal.com

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Алексис Санчес Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Джо Харт премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Кристал Пэлас Саутгемптон Дэнни Роуз Суонси Эшли Уильямс Кристиан Бентеке Генрих Мхитарян Джонджо Шелви Седрик Соареш Тьемуэ Бакайоко Виктор Линделеф Ренату Саншеш

    Футбольный портал Goal.com представил свою символическую сборную разочарований первой половины сезона АПЛ.

    В команду был включен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который в последний раз появлялся на поле в стартовом составе в начале ноября.

    Полностью состав команды разочарований выглядит следующим образом: Харт («Вест Хэм»), Уильямс («Эвертон»), Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Соареш («Саутгемптон»), Роуз («Тоттенхэм»), Шелви («Ньюкасл»), Саншеш («Суонси»), Бакайоко («Челси»), Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Санчес («Арсенал»), Бентеке («Кристал Пэлас»).

    Иллюстрация: Goal.com

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