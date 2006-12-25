Санчес, Мхитарян и Бакайоко попали в сборную разочарований первой части сезона АПЛ по версии Goal.com

Футбольный портал Goal.com представил свою символическую сборную разочарований первой половины сезона АПЛ.

В команду был включен полузащитник Генрих Мхитарян, который в последний раз появлялся на поле в стартовом составе в начале ноября.

Полностью состав команды разочарований выглядит следующим образом: Харт («Вест Хэм»), Уильямс («Эвертон»), Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Соареш («Саутгемптон»), Роуз («Тоттенхэм»), Шелви («Ньюкасл»), Саншеш («Суонси»), Бакайоко ( ), Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Санчес («Арсенал»), Бентеке ( ).

Иллюстрация: Goal.com