Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент Бурмистрова: «Александр уходит из НХЛ»

    Теги Ак Барс возможные переходы Ванкувер НХЛ КХЛ Александр Бурмистров Дэн Мильштейн

    Агент российского нападающего «Ванкувера» Александра Бурмистрова Дэн Мильштейн в своем твиттере сообщил о том, что его клиент уходит из НХЛ.

    Официально о его уходе будет объявлено в ближайшее время. В текущем сезоне на счету Бурмистрова 24 матча и 6 (2+4) очков.

    Первым клубом Бурмистрова в НХЛ была «Атланта», также он выступал за «Аризону», а в «Ванкувер» перешел летом 2017 года. Всего в НХЛ на его счету 348 матчей и 101 (37+64) очко. 

    Отметим, что права на игрока в КХЛ принадлежат казанскому «Ак Барсу».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться