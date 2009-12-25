Агент Бурмистрова: «Александр уходит из НХЛ»

Агент российского нападающего «Ванкувера» Александра Бурмистрова Дэн Мильштейн в своем твиттере сообщил о том, что его клиент уходит из .

Официально о его уходе будет объявлено в ближайшее время. В текущем сезоне на счету Бурмистрова 24 матча и 6 (2+4) очков.

Первым клубом Бурмистрова в НХЛ была «Атланта», также он выступал за «Аризону», а в «Ванкувер» перешел летом 2017 года. Всего в НХЛ на его счету 348 матчей и 101 (37+64) очко.

Отметим, что права на игрока в принадлежат казанскому «Ак Барсу».