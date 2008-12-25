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    Forbes признал Галицкого филантропом года

    Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий

    Журнал Forbes назвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого филантропом года.

    Основатель и крупнейший акционер продуктовой сети «Магнит» в 2017 году открыл парк около домашнего стадиона «быков». Он не является коммерческим проектом и финансируется за счет личных средств Галицкого.

    Парк обошелся ему в 4 млрд рублей (для сравнения: парк «Зарядье» стоил московскому бюджету 14 млрд рублей).

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