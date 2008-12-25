Forbes признал Галицкого филантропом года

Журнал Forbes назвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого филантропом года.
Основатель и крупнейший акционер продуктовой сети «Магнит» в 2017 году открыл парк около домашнего стадиона «быков». Он не является коммерческим проектом и финансируется за счет личных средств Галицкого.
Парк обошелся ему в 4 млрд рублей (для сравнения: парк «Зарядье» стоил московскому бюджету 14 млрд рублей).
Почему парк «Краснодара» – это невероятно и уникально
Вокруг стадиона «Краснодара» открыли парк. Россия, какой она должна быть
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