Forbes признал Галицкого филантропом года

Журнал Forbes назвал владельца Сергея Галицкого филантропом года.

Основатель и крупнейший акционер продуктовой сети «Магнит» в 2017 году открыл парк около домашнего стадиона «быков». Он не является коммерческим проектом и финансируется за счет личных средств Галицкого.

Парк обошелся ему в 4 млрд рублей (для сравнения: парк «Зарядье» стоил московскому бюджету 14 млрд рублей).

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