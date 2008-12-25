Флорентино Перес: «2017-й – лучший год в истории «Реала»

Президент Флорентино Перес подвел итоги уходящего года и поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

«Болельщики «Реала» никогда не забудут 2017 год. В этом году мы взяли 12-й Кубок чемпионов и выиграли 5 трофеев: Лигу чемпионов, 33-й титул чемпиона Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и несколько дней назад чемпионат мира среди клубов. Это лучший год в нашей истории. 2017 год принес болельщикам «Реала» много радости.

Они гордятся нашей командой и нашим тренером, . Они являются частью легенд и сказаний о мадридском «Реале». Все наши члены, наши болельщики, поддержка на каждом матче, каждом финале сыграли фундаментальную роль во всех наших успехах», – сказал Перес.

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