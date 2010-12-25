Александр Жулин: «На этом чемпионате России Липницкая была бы в лучшем случае 15-й»

Тренер Александр Жулин поделился мнением насчет развития женского одиночного катания в России.

«По технической оценке Алина Загитова однозначно ничуть не хуже Евгении Медведевой, если уже не лучше.

Но что касается класса катания и второй оценки, думаю, Женя пока недосягаема. Ей только нужно восстановиться от травмы и нормально исполнить свой прокат. Очень надеюсь, что к чемпионату Европы Медведева восстановится и будет кататься так, как она всегда это делает, – чисто и с великолепным артистизмом.

В нашем женском катании сейчас очень сильная плеяда фигуристок. Мария Сотскова, которая стала второй на чемпионате России, очень прибавила.

Алена Косторная, взявшая бронзу, – прекрасная. Хотя стоит признать, что спортсменок такого уровня еще есть штук десять. Но Косторная на этом уровне выделяется своей грацией, и тем, что она катается с душой. Есть также замечательная Александра Трусова. В общем, Этери Тутберидзе там творит какие-то чудеса.

Вскоре они ведь войдут в пору половой зрелости, и могут возникнуть трудности. Девочки – это предмет необученный и необучаемый. Дай бог им всем здоровья и успеха на стартах. Век девчачий в фигурном катании не такой долгий. Пока только Медведева держится на таком высочайшем уровне. А остальные… Вы сами видите.

Вот люди говорят: «Как так можно, Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет?» Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае», – сказал Жулин.