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    Александр Жулин: «На этом чемпионате России Липницкая была бы в лучшем случае 15-й»

    Теги сборная России Александр Жулин чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Евгения Медведева Алина Загитова Александра Трусова Алена Косторная

    Тренер Александр Жулин поделился мнением насчет развития женского одиночного катания в России.

    «По технической оценке Алина Загитова однозначно ничуть не хуже Евгении Медведевой, если уже не лучше.

    Но что касается класса катания и второй оценки, думаю, Женя пока недосягаема. Ей только нужно восстановиться от травмы и нормально исполнить свой прокат. Очень надеюсь, что к чемпионату Европы Медведева восстановится и будет кататься так, как она всегда это делает, – чисто и с великолепным артистизмом.

    В нашем женском катании сейчас очень сильная плеяда фигуристок. Мария Сотскова, которая стала второй на чемпионате России, очень прибавила.

    Алена Косторная, взявшая бронзу, – прекрасная. Хотя стоит признать, что спортсменок такого уровня еще есть штук десять. Но Косторная на этом уровне выделяется своей грацией, и тем, что она катается с душой. Есть также замечательная Александра Трусова. В общем, Этери Тутберидзе там творит какие-то чудеса.

    Вскоре они ведь войдут в пору половой зрелости, и могут возникнуть трудности. Девочки – это предмет необученный и необучаемый. Дай бог им всем здоровья и успеха на стартах. Век девчачий в фигурном катании не такой долгий. Пока только Медведева держится на таком высочайшем уровне. А остальные… Вы сами видите.

    Вот люди говорят: «Как так можно, Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет?» Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае», – сказал Жулин.

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