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    Медведева, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов, Боброва и Соловьев выступят на чемпионате Европы

    Теги Сергей Воронов сборная России чемпионат Европы танцы на льду ФФКР Александр Горшков Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Александр Энберт пары мужское катание женское катание Артур Дмитриев Ксения Столбова Федор Климов Александра Степанова Иван Букин Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Михаил Коляда Сергей Мозгов Софья Евдокимова Егор Базин Владимир Морозов Евгения Медведева Александр Самарин Наталья Забияко Мария Сотскова Бетина Попова Тиффани Анастасия Загорски Полина Цурская Станислава Константинова Алина Загитова

    Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

    Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева.
    Запасные: Станислава Константинова, Полина Цурская.

    Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев.
    Запасные: Сергей Воронов, Артур Дмитриев.

    Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ксения Столбова – Федор Климов, Наталья Забияко – Александр Энберт.
    Запасные: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

    Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
    Запасные: Бетина Попова – Сергей Мозгов, Софья Евдокимова – Егор Базин.

    «Исполком ФФККР утвердил предложения всероссийского тренерского совета по составу сборной команды России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2018, который пройдет 15-21 января в Москве. В основу формирования состава положен спортивный принцип», – заявил президент ФФККР Александр Горшков.

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