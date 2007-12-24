Медведева, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов, Боброва и Соловьев выступят на чемпионате Европы

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.
Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева.
Запасные: Станислава Константинова, Полина Цурская.
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев.
Запасные: Сергей Воронов, Артур Дмитриев.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ксения Столбова – Федор Климов, Наталья Забияко – Александр Энберт.
Запасные: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
Запасные: Бетина Попова – Сергей Мозгов, Софья Евдокимова – Егор Базин.
«Исполком ФФККР утвердил предложения всероссийского тренерского совета по составу сборной команды России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2018, который пройдет 15-21 января в Москве. В основу формирования состава положен спортивный принцип», – заявил президент ФФККР Александр Горшков.
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