Медведева, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов, Боброва и Соловьев выступят на чемпионате Европы

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева.

Запасные: Станислава Константинова, Полина Цурская.

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев.

Запасные: Сергей Воронов, Артур Дмитриев.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ксения Столбова – Федор Климов, Наталья Забияко – Александр Энберт.

Запасные: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Запасные: Бетина Попова – Сергей Мозгов, Софья Евдокимова – Егор Базин.

«Исполком ФФККР утвердил предложения всероссийского тренерского совета по составу сборной команды России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2018, который пройдет 15-21 января в Москве. В основу формирования состава положен спортивный принцип», – заявил президент ФФККР Александр Горшков.