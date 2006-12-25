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    «Манчестер Юнайтед» предложит 25 млн фунтов за 17-летнего левого защитника «Фулхэма» Сессеньона

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Фулхэм премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Д2 Англия Люк Шоу Райан Сессеньон

    Левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон интересен «Манчестер Юнайтед».

    Клуб из Манчестера готовит первоначальное предложение о трансфере 17-летнего футболиста – 25 миллионов фунтов.

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью намерен отпустить левого защитника Люка Шоу в другой клуб и подписать Сессеньона.

    На Евро-2017 (U-19) Сессеньон забил три гола, став одним из лучших бомбардиров турнира. Своей игрой он привлек внимание скаутов «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Реала».

    Предложение лондонцев – 20 миллионов фунтов плюс бонусы – было отклонено «Фулхэмом» летом. Клуб хочет выручить за талантливого игрока свыше 30 миллионов.

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