«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 15.00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15.00 по московскому времени.

32 команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучших команды из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

Друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины будут разведены по разным парам.

Корзины жеребьевки 1/16 финала

Сеяные

Арсенал (Англия)

Аталанта (Италия)

Атлетик (Испания)

Атлетико (Испания)*

Брага (Португалия)

Виктория (Чехия),

Вильяреал (Испания)

Динамо Киев (Украина)

Ред Булл Зальцбург (Австрия)

ЗЕНИТ (Россия)

Лацио (Италия)

РБ Лейпциг (Германия)*

ЛОКОМОТИВ (Россия)

Милан (Италия)

Спортинг (Португалия)*

ЦСКА (Россия)*

Несеяные

АЕК (Греция)

Астана (Kазахстан)

Боруссия Дортмунд (Германия)*

Копенгаген (Дания)

Лудогорец (Болгария)

Лион (Франция)

Наполи (Италия)*

Ницца (Франция)

Марсель (Франция)

Партизан (Сербия)

Реал Сосьедад (Испания)

Селтик (Шотландия)*

СПАРТАК (Россия)*

Стяуа (Румыния)

Црвена Звезда (Сербия)

Эстерсунд (Швеция)

* вышли из ЛЧ

Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.

Финал состоится 16 мая в Лионе.