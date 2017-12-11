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    «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 15.00

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    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15.00 по московскому времени.

    32 команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучших команды из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

    Друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины будут разведены по разным парам.

    Корзины жеребьевки 1/16 финала

    Сеяные

    Арсенал (Англия)

    Аталанта (Италия)

    Атлетик (Испания)

    Атлетико (Испания)*

    Брага (Португалия)

    Виктория (Чехия),

    Вильяреал (Испания)

    Динамо Киев (Украина)

    Ред Булл Зальцбург (Австрия)

    ЗЕНИТ (Россия)

    Лацио (Италия)

    РБ Лейпциг (Германия)*

    ЛОКОМОТИВ (Россия)

    Милан (Италия)

    Спортинг (Португалия)*

    ЦСКА (Россия)*

     

    Несеяные

    АЕК (Греция)

    Астана (Kазахстан)

    Боруссия Дортмунд (Германия)*

    Копенгаген (Дания)

    Лудогорец (Болгария)

    Лион (Франция)

    Наполи (Италия)*

    Ницца (Франция)

    Марсель (Франция)

    Партизан (Сербия)

    Реал Сосьедад (Испания)

    Селтик (Шотландия)*

    СПАРТАК (Россия)*

    Стяуа (Румыния)

    Црвена Звезда (Сербия)

    Эстерсунд (Швеция)

    * вышли из ЛЧ

    Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.

    Финал состоится 16 мая в Лионе.

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