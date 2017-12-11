«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 15.00
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15.00 по московскому времени.
32 команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучших команды из числа занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.
Друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению исполкома УЕФА, представители России и Украины будут разведены по разным парам.
Корзины жеребьевки 1/16 финала
Сеяные
Арсенал (Англия)
Аталанта (Италия)
Атлетик (Испания)
Атлетико (Испания)*
Брага (Португалия)
Виктория (Чехия),
Вильяреал (Испания)
Динамо Киев (Украина)
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
ЗЕНИТ (Россия)
Лацио (Италия)
РБ Лейпциг (Германия)*
ЛОКОМОТИВ (Россия)
Милан (Италия)
Спортинг (Португалия)*
ЦСКА (Россия)*
Несеяные
АЕК (Греция)
Астана (Kазахстан)
Боруссия Дортмунд (Германия)*
Копенгаген (Дания)
Лудогорец (Болгария)
Лион (Франция)
Наполи (Италия)*
Ницца (Франция)
Марсель (Франция)
Партизан (Сербия)
Реал Сосьедад (Испания)
Селтик (Шотландия)*
СПАРТАК (Россия)*
Стяуа (Румыния)
Црвена Звезда (Сербия)
Эстерсунд (Швеция)
* вышли из ЛЧ
Матчи 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные игры проведут на своем поле.
Финал состоится 16 мая в Лионе.
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